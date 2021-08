Ist die Currywurst in München in Gefahr? Nein, sie hat hier offenbar eine andere Bedeutung als andernorts.

Von Franz Kotteder

Menschen werden im Alter gerne mal ein bisschen schrullig. Das gilt selbst für ehemalige Würdenträger. Wenn man von ihnen sagte, sie seien "mit dem Amt gewachsen", so tun sie später oftmals alles, um wieder zu verzwergen. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder etwa führt seit geraumer Zeit eine leicht bizarre Nebenexistenz in sozialen Netzwerken und lässt sich dabei auch schon mal - gewandet in eine ärmellose Funktionsweste - an der Bratpfanne ablichten. Sein neuester Coup ist die Verteidigung eines deutschen Klassikers: "Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion", zeterte er im Netz, "das soll so bleiben".

Der Hintergrund: Volkswagen hatte angekündigt, in einer seiner 39 Werkskantinen auf Wunsch der Belegschaft keine Currywurst mehr anzubieten. Auf! Wunsch! der! Belegschaft! So geht es bergab mit unserer einstmals stolzen Autoindustrie.

Die Frage ist: Wie sieht denn das in München aus? Ist auch hier die Currywurst in Gefahr, muss man sie retten? In den Kantinen offenbar schon mal nicht, alle paar Wochen steht sie dort auf dem Speiseplan und sorgt für stets stabile Umsätze. Auch auf einem weiteren Einsatzgebiet, den Imbissinseln im Hauptbahnhof: kein Grund zur Klage. Und das, obwohl München nicht gerade ein Zentrum des Currywurstgeschehens ist.

Auch wenn der Münchner Schriftsteller Uwe Timm hier seine berühmte Novelle "Die Entdeckung der Currywurst" schrieb: Mit Schröders Malocher-Romantik kommt man an der Isar in dieser Hinsicht nicht sehr weit. Ende der Siebzigerjahre gab es in der Fußgängerzone zwar manchmal lange Schlangen vor dem einzigen Laden, der dieses exotische Gericht im Angebot hatte, aber nach und nach gewöhnte sich die Heimatstadt der Weißwurst an diese seltsame Spezialität. Und heute prahlen Hipster lässig mit ihren Kenntnissen darüber, wo es in der Stadt die beste Currywurst gibt. Meistens wird da, mit einigem Recht, der Bergwolf an der Fraunhofer-/Klenzestraße genannt.

Der Konzertveranstalter Frank Bergmeyer, ein gebürtiger Bochumer, hat den Laden Ende der Neunzigerjahre aufgemacht, weil er die Kost aus der Heimat vermisste. Seitdem gibt es dort die echte Currywurst der Metzgerei Dönninghaus aus Bochum. Auch mit "Pommes Schranke", also Fritten rot-weiß mit Ketchup und Mayo. Ein paar Häuser weiter findet man das Imbisslokal Gute Nacht Wurst, das sich ebenfalls der Pflege von Currywurst verschrieben hat. Erstaunlicherweise findet der proletarische Kraftriegel offenbar gerade im Stadtteil der Lastenradfahrer und Latte-Macchiato-Trinker großen Anklang. Und die Kette Pommes Freunde hat mittlerweile sogar eine vegane, glutenfreie Currywurst im Angebot.

Den Altkanzler wird das nicht besänftigen. Zur Causa Volkswagen grummelte er ungehalten: "Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben." Man ahnt: Wolfsburg wird nicht unfroh sein, dass sich das erledigt hat. Schröder sitzt ja jetzt in anderen Aufsichtsräten, etwa in dem des russischen Ölkonzerns Rosneft. Wenigstens weiß man jetzt, was es dort in den Kantinen so zu essen gibt.