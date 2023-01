Von Heiner Effern und Anna Hoben

Mit einem Schlag weg, kein Abgeordneter mehr im Bundestag. Wenn in Berlin über die wichtigsten Themen der Republik diskutiert wird, sieht die Münchner CSU nur noch von draußen zu. Dieses Szenario klingt für die Christsozialen nach Apokalypse bei der nächsten Bundestagswahl 2025, könnte aber durch eine Entscheidung der Koalition in Berlin sehr schnell ein realistisches Szenario werden.

Setzen SPD, Grüne und FDP die geplante Reform des Wahlrechts um, könnte die CSU in München von 2025 an auf Dauer sämtliche Abgeordnete in Berlin verlieren. Der Bezirkschef der CSU und bayerische Justizminister Georg Eisenreich ist alarmiert. "Politisch bedenklich, verfassungsrechtlich fragwürdig" nennt er die entsprechenden Pläne der Ampel-Koalition. Die CSU in Bayern sei sich einig. "Wir lehnen diese generell ab."

SPD, Grüne und FDP wollen den Bundestag wieder auf sein normales Maß zurechtrücken, wegen der vielen Überhangs- und Ausgleichsmandate gehören ihm derzeit 736 statt der vorgesehenen 598 Abgeordnete an. Diese werden vergeben, wenn die Zahl der Direktmandate einer Partei in einem Bundesland die eigentlich errungenen Sitze über die Zweitstimme übertrifft. Für die CSU traf das bisher oftmals zu.

Künftig sollen so viele ihrer direkt gewählten Abgeordneten ihr Mandat verlieren, bis das Gleichgewicht zwischen Erst- und Zweitstimme hergestellt ist. Kriterium soll das Wahlergebnis in Prozent sein. In München und anderen Großstädten im Freistaat sind die Wahlkreise traditionell viel härter umkämpft als auf dem Land, die Prozentzahlen der Kandidaten also niedriger und die Vorsprünge geringer.

Die CSU sieht sich vor allem in Großstädten gefährdet

Rechnet man die Reform auf die zurückliegende Bundestagswahl um, hätten elf Abgeordnete der CSU ihr Direktmandat verloren. Auf der Liste mit den schlechtesten CSU-Ergebnissen liegen die drei Abgeordneten Bernhard Loos, Stephan Pilsinger und Wolfgang Stefinger auf den Plätzen eins, zwei und sieben. Weitere potenzielle Opfer der Reform kämen aus Nürnberg, Augsburg und Fürth.

"Eine massive Beeinträchtigung der CSU in den Großstädten" sieht München-Chef Eisenreich. Er sei sich sicher, "dass das rechtlich überprüft würde". Die Erststimmen in München würden völlig an Wert verlieren, das Wahlsystem wäre schwieriger zu durchblicken. Wichtig bei Wahlen seien aber einfach verständliche Regeln, nur so könne man Akzeptanz bei den Bürgern erreichen.

München würde durch die Reform in Bezug auf die Wahl 2021 in drei von vier Wahlkreisen keine direkt gewählten Abgeordneten mehr haben. Direkt betroffen wäre der CSU-Bundestagsabgeordnete im Norden, Bernhard Loos. "Das widerspricht meinem demokratischen Gefühl", sagt er zu den Plänen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass ein direkt gewählter Abgeordneter unmöglich hinten runterfallen kann."

Detailansicht öffnen Als Direktkandidat in München-West/Mitte mit 27 Prozent der Erststimmen gewählt: Stephan Pilsinger (CSU). (Foto: Friedrich Bungert)

Detailansicht öffnen Gewählt in München-Ost mit 31,7 Prozent der Erststimmen: Wolfgang Stefinger (CSU). (Foto: Johannes Simon)

Detailansicht öffnen Gewählt in München-Nord mit 25,7 Prozent der Erststimmen: Bernhard Loos (CSU). (Foto: Friedrich Bungert)

Das sage er nicht nur, weil er selbst betroffen wäre. Momentan sei es zwar so, dass die Mehrheit im Bundestag so eine Reform beschließen könne. "Ich denke aber, dass wir vors Verfassungsgericht gehen werden." Schließlich sei es nicht im Sinne der Demokratie, dass gewisse Parteien insbesondere in Großstädten keine Chance mehr haben. Ob er selbst noch einmal kandidieren wolle? Dazu habe er noch keinen Entschluss gefasst, sagt Loos, 67.

Auch die Kollegen Pilsinger und Stefinger halten den Vorschlag für demokratisch bedenklich. Es sei "fragwürdig, dass ein Kandidat, der in einem großen städtischen Wahlkreis mit mehr Einwohnern absolut mehr Stimmen bekommt als ein Kandidat in einem kleinen ländlichen Wahlkreis, trotzdem nicht einzieht, weil der Kandidat auf dem Land relativ mehr Prozente, aber weniger Stimmen bekommen hat", sagt Pilsinger.

Der Münchner CSU-Vize Manuel Pretzl fordert ein Umdenken in Berlin. "Ich finde es wichtiger, dass die Wahlkreise vertreten sind, als dass das Wahlergebnis proportional nach der Zweitstimme abgebildet wird." Man müsse deshalb eher bei den Ausgleichs- und Überhangmandaten reduzieren.

Die Stadtvorsitzenden der Grünen und der SPD finden den Vorschlag dagegen gut und fair. Alle Parteien müssten bundesweit zwischen 17 und 20 Prozent der Mandate abgeben, sagt Grünen-Chef Joel Keilhauer. Gleichwohl, so räumt er ein, bestehe die Möglichkeit, dass das Geschehen dadurch "in den Großstädten eine andere Dynamik annimmt".

Die Ampel-Koalition in Berlin komme mit dem Vorschlag nur "ihrer Verantwortung nach", sagte der Münchner SPD-Vorsitzende Christian Köning. Dass der Vorschlag der Stadt insgesamt schade, könne er nicht erkennen, auch wenn München möglicherweise einige Abgeordnete weniger hätte.

SPD und Grüne in München können aus einer Position der Unbeschwertheit heraus argumentieren. Beide sind in Bayern weit davon entfernt, so viele Direktmandate zu gewinnen, dass auch sie Streich-Abgeordnete hätten. Die CSU könnte das Dilemma nur lösen, wenn sie künftig Bundestagswahlen in Bayern viel deutlicher gewinnt als bisher. Oder indem sie nach einer Klage vor Gericht Recht bekommt.