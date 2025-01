Denn im Moment seien nicht einmal neun von zehn Stellen im KAD besetzt, weil sich nicht genügend geeignete Bewerberinnen und Bewerber finden. Das schade der Effizienz – der Einsatz im Alten Botanischen Garten, am Hauptbahnhof und am Stachus müsse aber verstärkt werden. Schuld an der aus Sicht der CSU an so vielen Orten steigenden Kriminalität ist nach Meinung der Fraktion auch eine zunehmende „Vermüllung“ der Innenstadt. Als Beispiel dafür führt sie unter anderem die Fußgängerzone, den Viktualienmarkt und die Isar an. Zudem will die CSU einen festen Ansprechpartner der Stadt für das Bahnhofsviertel und die Notschlafstelle für Jugendliche möglichst von dort wegverlegen.