Zu dramatischer Musik läuft ein Video über die Leinwand im Saal der Hanns-Seidel-Stiftung. „Stark für Sendling“ verspricht ein Slogan. „Stark für Hadern“, „Stark für Laim“. Die Videokampagne dient beim Bezirksparteitag der Münchner CSU am Montagabend als Intro für den Auftritt des CSU-Kandidaten für die Wahl zum Oberbürgermeister im März 2026. Clemens Baumgärtner steht am Rednerpult und schaut sich zufrieden zur Leinwand um. Applaus, dann gehört die Bühne ihm. Es sei nicht ganz einfach, wenn der Ministerpräsident vor einem loslege und „alle Themen abfeuert“, sagt Baumgärtner.

Markus Söder hatte zuvor fast eine Stunde lang gesprochen und die Parteimitglieder auf den Kommunalwahlkampf eingestimmt. „München ist eine geile Stadt“, sagte er, sie habe Zukunft, Hoffnung und alle Möglichkeiten. Wobei alles, was München stark mache, mit dem Freistaat zusammenhänge. Und: Die Landeshauptstadt könnte „noch besser und erfolgreicher sein“. Dafür braucht es seiner Ansicht nach einen wie Baumgärtner an der Stadtspitze. Der sei „nicht nur die richtige, sondern auch eine starke Persönlichkeit“ und habe in München als Wirtschaftsreferent „echt was bewegt“, lobte Söder.

Beim amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hingegen habe er das Gefühl, diesem fehle manchmal die Entscheidungsfähigkeit – und zwar wegen der Grünen, mit denen die SPD im Rathaus regiert. Zum Beispiel bei der Frage, ob München sich erneut für Olympische Spiele bewerben soll. „Man kann doch nicht ernsthaft gegen solche Chancen sein“, schimpfte der Ministerpräsident mit Blick auf Vorbehalte an der grünen Basis. Oder die Automesse IAA auf den sogenannten Open Spaces in der Innenstadt: Dieses „ständige Gezicke“ von den Grünen, auf welchem Platz man was machen darf, sei wirklich „nervtötend“. Für Söder ist klar: „Wir sind die Modernen, wir wollen Zukunft haben, und das geht nur ohne die Grünen in der Stadtpolitik.“

Dafür mit der CSU: Nach der Kommunalwahl im kommenden Jahr werde die Partei wieder mitregieren, prophezeite Georg Eisenreich. Sie solle, so das klare Ziel, stärkste Kraft in München werden. „Wir werden Grün-Rot ablösen, München hat etwas Besseres verdient.“ Eisenreich selbst gewann an diesem Abend mit sehr deutlichem Ergebnis eine Wahl: Der bayerische Justizminister wurde von den Delegierten mit einem Ergebnis von 91 Prozent als Vorsitzender der Münchner CSU bestätigt. Er erhielt 116 von 127 gültigen Stimmen.

Die CSU sei gut aufgestellt für die Kommunalwahl, sagte Eisenreich. Mit den Landtagsabgeordneten Josef Schmid und Alexander Dietrich als Stellvertreter habe man eine „tolle Wahlkampfleitung“. Mit Baumgärtner einen „großartigen OB-Kandidaten“. Auf seiner Stadtvierteltour sei dieser bis dato in sechs Stadtbezirken gewesen. In der heißen Phase werde man die Probleme der Stadt benennen und „sagen, was wir anders machen würden“. Vor allem bei den Themen Mobilität, Baustellen und Stau.

Die Lage in München sei durchwachsen, so Eisenreich. Aber: „Wenn der Freistaat nicht so viel investieren würde, wär’s noch viel schwieriger.“ Das dürften viele etwa mit Blick auf mögliche Einnahmequellen, die der Freistaat der Stadt verwehrt, im Münchner Rathaus ein bisschen anders sehen. Eisenreich wollte an diesem Abend trotzdem „Danke“ sagen, „an unseren fränkischen Ministerpräsidenten, der ein großer Freund von München ist“.

Die Finanzlage sei „erschreckend“, der Wohnungsbau lahme, die Bilanz von Grün-Rot sei „nicht gut, das geht besser“. Eisenreich hob dann auf das Lieblingsthema von OB-Kandidat Baumgärtner ab: Münchens Baustellen. Das Baustellenmanagement in der Stadt sei ein „Desaster“. Den Faden griff Baumgärtner selbst in seiner Rede gerne auf. „Wir wollen den Stillstand auflösen und wieder Bewegung in die Stadt bringen.“ Dieter Reiter habe ja jüngst gespöttelt, dass er bei 12 000 Baustellen in der Stadt 35 am Tag besuchen müsste, um alle in einem Jahr zu schaffen. Ja, er werde auch als Oberbürgermeister all diese Baustellen besuchen und sagen, „warum es schneller gehen muss“, kündigte der Kandidat an.

Und noch eine Replik hatte er mitgebracht. Bei seiner Wahl zum OB-Kandidaten Anfang Juni hatte er die Finanzpolitik der grün-roten Koalition „verantwortungslos“ genannt. Mehr als sechs Milliarden Euro Schulden hätten sich in deren Regierungszeit angehäuft. Nun heiße es ja immer, dass die CSU dafür mitverantwortlich sei, etwa mit ihren Beschlüssen für das milliardenteure Schulbauprogramm, so Baumgärtner. Die Frage sei: „Wo ist dieses Geld hin?“

Bei einem Schuldenstand von bald acht Milliarden Euro sei es doch so: „Wenn jedes Gymnasium 100 Millionen kostet, müssten wir 80 gebaut haben.“ Er könne sich aber lediglich an die Eröffnung von zweien erinnern. Wenn er zum Oberbürgermeister gewählt werde, werde es einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld geben: „Maß halten statt Maßlosigkeit.“