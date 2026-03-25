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RathausAlle Wahlziele verfehlt – wird die Münchner CSU jetzt liberaler?

Lesezeit: 4 Min.

CSU-Spitzenkandidat Clemens Baumgärtner plädiert nach der Wahlschlappe für eine Koalition mit den Grünen.
CSU-Spitzenkandidat Clemens Baumgärtner plädiert nach der Wahlschlappe für eine Koalition mit den Grünen. Robert Haas

Zwar muss der gescheiterte OB-Kandidat Clemens Baumgärtner für sein Plädoyer für eine grün-schwarze Koalition harte Kritik einstecken. In der Parteiführung wird aber auch registriert, dass der konservative Kurs nicht zum Erfolg führt.

Von Bernd Kastner und Sebastian Krass

Während nach der Kommunalwahl der Fokus auf dem abgewählten Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), seinem Nachfolger Dominik Krause (Grüne) sowie dem alten und womöglich neuen grün-roten Bündnis liegt, schüttelt sich die CSU. Und wird geschüttelt. Eher unbemerkt geschieht das, in der Verliererecke des Rathauses. Wahlziel eins: stärkste Fraktion im Stadtrat – verfehlt. Wahlziel zwei: OB-Kandidat in der Stichwahl – verfehlt. Wahlziel drei: Reiter, der CSU nahe stehend, bleibt OB – verfehlt.

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