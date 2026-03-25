Während nach der Kommunalwahl der Fokus auf dem abgewählten Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), seinem Nachfolger Dominik Krause (Grüne) sowie dem alten und womöglich neuen grün-roten Bündnis liegt, schüttelt sich die CSU. Und wird geschüttelt. Eher unbemerkt geschieht das, in der Verliererecke des Rathauses. Wahlziel eins: stärkste Fraktion im Stadtrat – verfehlt. Wahlziel zwei: OB-Kandidat in der Stichwahl – verfehlt. Wahlziel drei: Reiter, der CSU nahe stehend, bleibt OB – verfehlt.
RathausAlle Wahlziele verfehlt – wird die Münchner CSU jetzt liberaler?
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Zwar muss der gescheiterte OB-Kandidat Clemens Baumgärtner für sein Plädoyer für eine grün-schwarze Koalition harte Kritik einstecken. In der Parteiführung wird aber auch registriert, dass der konservative Kurs nicht zum Erfolg führt.
Von Bernd Kastner und Sebastian Krass
Regierungsbildung in München:Wer wird Dominik Krauses grüne Stellvertreterin?
Die Sondierungen beginnen, die Spekulationen auch: Wer künftig die Ämter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters besetzt, hängt mit den möglichen Koalitionen zusammen. Wer sich jetzt warmläuft.
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