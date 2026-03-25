Während nach der Kommunalwahl der Fokus auf dem abgewählten Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), seinem Nachfolger Dominik Krause (Grüne) sowie dem alten und womöglich neuen grün-roten Bündnis liegt, schüttelt sich die CSU. Und wird geschüttelt. Eher unbemerkt geschieht das, in der Verliererecke des Rathauses. Wahlziel eins: stärkste Fraktion im Stadtrat – verfehlt. Wahlziel zwei: OB-Kandidat in der Stichwahl – verfehlt. Wahlziel drei: Reiter, der CSU nahe stehend, bleibt OB – verfehlt.