Landtagspräsidentin

Ilse Aigner, 54, wurde nach der Landtagswahl im November 2018 Präsidentin des Bayerischen Landtags. Die CSU-Politikerin wurde in Feldkirchen im Südosten von München geboren. Sie ließ sich zur Elektrotechnikerin ausbilden, trat 1983 in die Junge Union und 1985 in die CSU ein; 1994 wurde sie erstmals Mitglied des Landtags. Vier Jahre danach wurde Aigner in den Bundestag gewählt, sie zog nach Berlin und war dort von 2008 bis 2013 Landwirtschaftsministerin im Kabinett von Angela Merkel. Seit 2011 ist sie Vorsitzende des einflussreichen Bezirksverbands Oberbayern. Der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer holte sie 2013 nach Bayern zurück - man mutmaßte, er wolle die moderate Aigner gegen Markus Söder in Stellung bringen, wenn es um seine, Seehofers, Nachfolge ginge. Aigner wurde in Bayern zunächst Wirtschafts-, dann Bauministerin, von 2013 bis 2018 war sie auch stellvertretende Ministerpräsidentin. Auf einen Machtkampf mit Söder hat sie sich Aigner offenbar nicht eingelassen. Gfi