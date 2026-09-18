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Nach Eisenreichs RücktrittDie Münchner CSU sucht einen neuen Chef – und nicht nur das

Lesezeit: 4 Min.

Manuel Pretzl, Markus Blume, Clemens Baumgärtner, Markus Söder und Georg Eisenreich (von links) beim Bezirksparteitag der Münchner CSU.
Manuel Pretzl, Markus Blume, Clemens Baumgärtner, Markus Söder und Georg Eisenreich (von links) beim Bezirksparteitag der Münchner CSU.
Foto: Florian Peljak

Wer kann den scheidenden Justizminister in seinem Amt als Parteichef beerben? Noch will niemand offen spekulieren, aber mögliche Kandidaten sitzen im Rathaus, im Landtag – oder am Ende gar im fernen Berlin.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

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Der wilde und manchmal intrigante Haufen, der die Münchner CSU in den 2000er-Jahren war, gehört längst der Vergangenheit an. Die Vorsitzenden Ludwig Spaenle und Georg Eisenreich haben mit Konsequenz und teils harter Hand Ruhe in den Bezirk gebracht. Doch nun steht die CSU in der Landeshauptstadt mit dem angekündigten Rückzug des amtierenden Chefs Eisenreich erneut vor einer Zäsur.

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Von Katja Auer und Johann Osel

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