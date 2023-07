"Jagen wir den Grünen was ab", fordert Ministerpräsident Markus Söder beim Bezirksparteitag der CSU in München.

Damit meint Markus Söder - natürlich - die Grünen. Beim Bezirksparteitag der CSU in München heizt er der Basis für den Wahlkampf ein. Dabei wäre das an diesem Abend gar nicht nötig gewesen.

Von Heiner Effern

Die Münchner CSU wird nicht immer verwöhnt von ihrem Parteichef, schließlich hinken hier die Wahlergebnisse denen auf dem Land hinterher. Auf dem Bezirksparteitag zeigte sich Markus Söder jedoch als großer München-Versteher. Er sei praktisch der einzige, der sehe, wie schwer es die CSU in der Großstadt habe, sagte er. Für die Landtagswahl am 8. Oktober formulierte Söder dennoch einen klaren Auftrag: Die CSU soll wieder stärkste Kraft in München werden. Bei den Direktmandaten gab er sich vorsichtig, "so viele wie möglich" sollte man gewinnen. Unter johlendem Beifall gab er das Motto für die kommenden drei Monate Wahlkampf aus: "Jagen wir den Grünen was ab!"