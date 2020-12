Die CSU-Fraktion im Stadtrat will gezielt Einsamkeit bekämpfen: Das Gesundheitsreferat möge eine "Fachstelle gegen Einsamkeit" einrichten, heißt es in einem Antrag vom Mittwoch. Ziel sei, "eine Struktur zu schaffen, einsame Menschen schnell zu erreichen und aus der Isolation herauszuholen". Dabei solle es nicht ausschließlich um die Betreuung einsamer Menschen gehen, sondern auch darum, "dem Phänomen Einsamkeit in einer Stadt mit 54 Prozent Einpersonen-Haushalten" zu begegnen. Einbezogen werden sollen dezentrale städtische und andere, etwa kirchliche, Einrichtungen. "In München, der Weltstadt mit Herz, sollte niemand einsam sein müssen", schreiben die Stadträte. Einsamkeit werde gesellschafts- und gesundheitspolitisch unterschätzt und komme im politischen Tagesgeschäft nicht vor. Sie entstehe schleichend und treffe oft die Schwächsten, kranke und alte Menschen.