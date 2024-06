Am 22. Juni feiert die queere Community den CSD mit einer großen Parade durch die Stadt. Die Stimmung bei den Veranstaltern ist in diesem Jahr besonders angespannt – nicht nur wegen einer parallel laufenden Glaubenskonferenz fundamentaler Christen.

Von Michael Zirnstein, Joachim Mölter

„Vereint in Vielfalt – gemeinsam gegen Rechts“ lautet das Motto des diesjährigen Christopher Street Days in München. Diese Geschlossenheit und Entschlossenheit haben die Organisatorinnen und Organisatoren des großen Jahresfestes der queeren Community schon einmal bei der Programmvorstellung demonstriert. Wie jedes Jahr mischte sich dabei Vorfreude mit Besorgnis. Wegen des Unfriedens in der Welt und wegen vermehrter Angriffe auf Lesben, Schwule und Transmenschen gerade auch in München und Bayern war die Stimmung bei der Pressekonferenz am Marienplatz etwas nervöser als sonst.