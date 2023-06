Interview von Stefanie Witterauf, München

Die Medienschaffende Kristina Wölfel, 36, Künstlername Kriwoe, moderiert seit drei Jahren beim Christopher-Street-Day in München. Ihr erster Bühnenauftritt musste wegen der Pandemie als Livestream stattfinden. Gesendet aus dem Lesbisch-queeren Zentrum in der Müllerstraße. "Das war eine gute Taufe", sagt sie am Telefon. Sie lacht viel, macht Scherze und gendert, was im Gespräch mit Doppelpunkten in den entsprechenden Worten gekennzeichnet ist. Ernst wird Wölfel, als sie von Queerfeindlichkeit, Homophobie und Diskriminierung spricht. Sie moderiert auf der Hauptbühne am Marienplatz zusammen mit Dragqueen Dean DeVille. Kriwoe telefoniert aus ihrer WG in Berlin, dort ist sie nach 17 Jahren in München gerade hingezogen.