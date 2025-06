Kritiker verweisen auf die diskriminierende Haltung beteiligter Gruppen gegenüber gleichgeschlechtlichen Lebensweisen. Die evangelische Kirche überlässt den Veranstaltern nicht nur eines ihrer wichtigsten Häuser – hochrangige Kirchenmänner treten dort sogar auf.

Von Martin Bernstein

Sie beten, singen, diskutieren – und lobpreisen Gott. Drei Tage lang, in der evangelisch-lutherischen Matthäuskirche in München. „Miteinander für Europa“ nennt sich das ökumenische Netzwerk, das von Freitag an „Tage der Begegnung, der Freundschaft und der Inspiration, an denen die gelebten Charismen der christlichen Gemeinschaften und Bewegungen aufleuchten“, feiern will.