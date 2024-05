Von Joachim Mölter und Stefanie Witterauf

In der queeren Szene Münchens rumort es, die Organisatoren des Christopher Street Days (CSD) sehen sich Kritik ausgesetzt. Laut wurde sie in dieser Woche, als bekannt wurde, dass die CSD-Veranstalter die Teilnahme eines CSU-Wagens bei der traditionellen Politparade abgelehnt hatten. Diese findet in diesem Jahr unter dem Motto "Vereint in Vielfalt - gemeinsam gegen Rechts" am 22. Juni statt.