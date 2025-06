Ungarn hat den Budapest Pride March verboten. Das Münchner CSD-Team schickt trotzdem eine Delegation dorthin. Henryk Hoefener erklärt, warum man nicht aufgeben soll – und warum die Demo-Organisation auch in Deutschland schwieriger geworden ist.

Interview von Johanna Feckl, München

Am Samstag, 28. Juni, zieht der große Demozug zum Münchner Christopher Street Day (CSD) durch die Innenstadt. Dieses Jahr werden allerdings ein paar Leute aus dem Orga-Team fehlen – sie reisen stattdessen nach Ungarn. Dort soll am selben Tag der Budapest Pride March stattfinden. Eine kürzlich verabschiedete Verfassungsänderung stellt diesen nun unter Strafe, offiziell darf er also nicht stattfinden. Wer trotzdem daran teilnimmt, dem droht eine Strafe von bis zu 500 Euro.