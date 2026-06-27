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Dominik Krause beim CSDMünchens Oberbürgermeister und sein Kuss für die Vielfalt

Lesezeit: 1 Min.

Oberbürgermeister Dominik Krause (rechts) führt die CSD-Parade an und küsst seinen Lebensgefährten Sebastian Müller.
Oberbürgermeister Dominik Krause (rechts) führt die CSD-Parade an und küsst seinen Lebensgefährten Sebastian Müller. Felix Hörhager/dpa

Dominik Krause führt mit seinem Lebensgefährten erstmals die CSD-Parade an, auch Bill Kaulitz ist diesmal dabei. Es geht laut, bunt und extrem heiß in der Innenstadt. Die Bilder.

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Der Samstag in München ist laut, bunt – und extrem heiß. Mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher sind in der Innenstadt erwartet, um beim Christopher Street Day zu feiern und protestieren.

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Das diesjährige Motto des CSD „Unsere Vielfalt. Unsere Stärke“. Der Höhepunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten der LGBTQ-Community ist die Polit-Parade, die um 12 Uhr im Glockenbachviertel gestartet ist.

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Erstmals wird die Parade von Münchens neuem Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) als Schirmherr angeführt (zweiter von links). Sein Lebensgefährte Sebastian Müller begleitet ihn (links von ihm), ebenso wie die Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs und Bernd Müller von der Rosa Liste.

Stephan Rumpf

34 Grad zeigt das Thermometer derzeit in der Stadt: Anwohnerinnen und Anwohner bespritzen die Protestierenden mit Wasserpistolen, viele haben Sprühflaschen und Sonnenschirme mitgebracht.

Stephan Rumpf

Die Veranstalter haben wegen der außergewöhnlich hohen Temperaturen unter anderem Trinkwasserspender und Wassersprühstationen aufgestellt. Größere Zwischenfälle wegen der Hitze habe es bislang nicht gegeben, sagte Conrad Breyer vom CSD München.

Stephan Rumpf

Angaben des CSD München zufolge beteiligen sich in diesem Jahr mehr als 200 Gruppen an dem Zug. Diesmal ist sogar prominenter Besuch angereist: Bill Kaulitz, der derzeit mit seinem Bruder in der Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ zu sehen ist und dort intime Einblicke bietet („Ich bin auf Penis-Detox“), fährt auf dem Hans-im-Glück-Wagen mit.

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Mit dem CSD verbindet die Community sechs zentrale Forderungen: queere Menschen vor Diskriminierung schützen, Hasskriminalität und Hate Speech bekämpfen, Selbstbestimmung erhalten, das Abstammungsrecht an die Vielfalt der gelebten Familienformen anpassen, queeren Geflüchteten Schutz bieten sowie einen queeren Aktionsplan in Bayern zu verabschieden.

Stephan Rumpf

Die Pride-Parade führt über die Fraunhoferstraße, Müller-, Blumenstraße bis zum Sendlinger Tor; und von dort über die Sonnenstraße, den Stachus und Maximiliansplatz bis zur Pride-Meile auf der Ludwigstraße.

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