Ausgelassene Stimmung in der Stadt: Die Parade zum Christopher Street Day (CSD), eine der größten Partys in der Stadt und zugleich ein Ereignis mit hohem politischem Anspruch, hat sich um 12 Uhr mittags am Mariahilfplatz in Bewegung gesetzt. Nach Veranstalterangaben laufen rund 20 000 Menschen mit, etwa 230 000 Menschen schauten am Straßenrand zu.