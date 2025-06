Der Christopher Street Day (CSD), eine der größten Partys in der Stadt und zugleich ein Ereignis mit hohem politischem Anspruch, mündet an diesem Samstag um 12 Uhr in seinen eigentlichen Höhepunkt, die Politparade. Mehr als eine halbe Million Menschen sollen zum Pride-Wochenende mit seinem großen Straßenfest am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juni, in die Stadt strömen, um das bunte Spektakel auf sich wirken zu lassen.