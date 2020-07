Er war Manni Kopfeck neben dem Monaco Franze, spielte in den "Münchner Geschichten", dem "Pumuckl", im "Tatort" - immer sanft umweht von einer Aura des sorgenvoll sympathischen Minimalismus. Im Frühjahr wollte der Münchner Allitera Verlag Karl Obermayr, diesen so nah am Volk schauspielenden Künstler mit einer Biografie ehren, geschrieben von Roland Ernst. Corona kam ihnen dazwischen. Aus Kostengründen musste die Veröffentlichung ausgesetzt werden. Mittels einer bis Ende Juli laufenden, möglicherweise bis Mitte August verlängerten Crowdfunding-Kampagne will man das Projekt nun doch finanzieren. Unter https://allitera.bookbakers.de/ kann man den Verlag unterstützen.