Da oben stand er damals. Patricia Bauernbeck zeigt auf die DJ-Kanzel. Dort hat er aufgelegt. Und sie stand unten, tanzte in der Menge und dachte sich: Der ist interessant! Nach jenem Abend im Crash trafen sie sich öfter, seit mehr als zehn Jahren sind Bauernbeck und Florian Faltermeier nun ein Paar. Und nicht nur das: Sie haben inzwischen den Club übernommen, in dem sie sich damals kennenlernten und in dem sie seitdem so viele Abende gemeinsam verbrachten. Auf einem der Tische stehen ihre Namen: Pati und Flo. Schwarzer Edding auf braunem Holz, Zeugnis zahlreicher Partynächte an einem Ort mit Legendenstatus im Münchner Nachtleben.
Schwabinger Nachtleben„Macht’s halt das Crash, hat sie zu uns gesagt“
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Münchens ältester Rockclub hat zwei neue Betreiber. Florian Faltermeier und Patricia Bauernbeck haben sich einst im Crash kennengelernt. Ein Club, wie es ihn sonst nirgends gibt.
Von Linus Freymark
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