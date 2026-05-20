Da oben stand er damals. Patricia Bauernbeck zeigt auf die DJ-Kanzel. Dort hat er aufgelegt. Und sie stand unten, tanzte in der Menge und dachte sich: Der ist interessant! Nach jenem Abend im Crash trafen sie sich öfter, seit mehr als zehn Jahren sind Bauernbeck und Florian Faltermeier nun ein Paar. Und nicht nur das: Sie haben inzwischen den Club übernommen, in dem sie sich damals kennenlernten und in dem sie seitdem so viele Abende gemeinsam verbrachten. Auf einem der Tische stehen ihre Namen: Pati und Flo. Schwarzer Edding auf braunem Holz, Zeugnis zahlreicher Partynächte an einem Ort mit Legendenstatus im Münchner Nachtleben.