In einer Branche, die oft als verstaubt, ineffizient und technikfern gilt, setzen drei Gründer auf Technologie und Transparenz: Crafthunt, ein Münchner Start-up, hat sich zur Aufgabe gemacht, den Fachkräftemangel in der Bauindustrie mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zu lösen – und dabei eine ganze Branche zu digitalisieren, die ihre Firmendaten bisher auf dem Server im Büro gespeichert hat statt in einer Cloud.
FachkräftemangelÜber die Online-Plattform auf die Baustelle
In der Bauindustrie ist die Digitalisierung noch nicht überall angekommen. Ein Münchner Start-up will das ändern und mit künstlicher Intelligenz Firmen und Bauarbeiter zusammenbringen.
