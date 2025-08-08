In der Bauindustrie ist die Digitalisierung noch nicht überall angekommen. Ein Münchner Start-up will das ändern und mit künstlicher Intelligenz Firmen und Bauarbeiter zusammenbringen.

Von Catherine Hoffmann

In einer Branche, die oft als verstaubt, ineffizient und technikfern gilt, setzen drei Gründer auf Technologie und Transparenz: Crafthunt, ein Münchner Start-up, hat sich zur Aufgabe gemacht, den Fachkräftemangel in der Bauindustrie mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zu lösen – und dabei eine ganze Branche zu digitalisieren, die ihre Firmendaten bisher auf dem Server im Büro gespeichert hat statt in einer Cloud.