Es muss nicht immer Helles oder Weißbier sein - auch handwerklich gebraute Spezialsorten haben eine große Fangemeinde. Welche Mikrobrauereien sich in Stadt und Umland etabliert haben.

Von Laura Kaufmann

München, Stadt des Bieres, beherbergt nicht nur die großen Brauereien. Hier wird in Kellern gebraut und in ehemaligen Bäckereien. Sude, die erstmals in Giesinger Garagen angesetzt wurden, werden heute im großen Stil produziert. Craftbier kam als Beinahe-Beleidigung aus dem angelsächsischen Raum - das Bier hier ist ohnehin schon das Beste! - und mauserte sich vom Geheimtipp für Genießer zum festen Bestandteil der Münchner Trinkkultur.