Von Stephan Handel

Vor zwei Jahren wusste außer ein paar Wissenschaftlern niemand, was sich hinter dem Akronym mRNA verbirgt und was so eine Messenger-Ribonukleinsäure so ungefähr tut. 2022, wo geschätzte 80 Prozent der Bürger nicht nur Virologen und Epidemiologen, sondern auch Immunologen sind, wird ganz selbstverständlich an jedem Stammtisch darüber diskutiert, ob mRNAs gefährlich oder segensreich sind. Seit die ersten Impfstoffe gegen Covid in Impfzentren und Arztpraxen geliefert wurden, hat praktisch jeder eine Meinung zu dem Botenstoff, der den Ribosomen im Zellkern mitteilt, welche Proteine sie zu bilden haben.