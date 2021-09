Seit drei Jahren sind an der Ampel Milbertshofener Straße/Ecke Christoph-von-Gluck-Platz Ziffern zu sehen. Sie zeigen an, wie viele Sekunden Radfahrern und Fußgängern noch bleiben, die Straße bei Grün zu überqueren. Auch an den Knoten Karl-/Luisenstraße und Ludwig-/Theresienstraße finden sich diese rückwärts zählenden Countdown-Ampeln. Das System wurde im Zuge eines Forschungsprojekts der Technischen Universität München installiert, in vielen Ländern rund um den Globus ist es bereits Usus.

In München wird es aber wohl bei dieser einmaligen Versuchsanordnung bleiben. Der Grund: Mehr als 90 Prozent der gut 1100 Ampeln in der Stadt sind verkehrsabhängig gesteuert oder implizieren eine Beschleunigung von Bussen und Trambahnen. Konstante Grünphasen einzuspeisen ist damit nicht möglich, im Gegenteil: Durch die Beeinflussung des Verkehrsflusses ergäben sich "Sprünge" im Countdown, die mehr als zehn Sekunden betragen könnten, erläutert die Sprecherin des Mobilitätsreferats, Christina Warta. Die Anzeige der Restlaufzeit zum Queren der Straße könne sogar "plötzlich auf null" springen.

Zwar liegt der Abschlussbericht des Projektes bislang nicht vor. Für die Behörde steht laut Warta aber schon "fest, dass die sich unvorhersehbar verändernden Restgrünanzeigen mit der Verkehrssicherheit nicht vereinbar sind".