Ein Einbrecher hat am frühen Freitagmorgen Zigaretten, Briefmarken und Bargeld im Wert von insgesamt mehr als 1000 Euro aus einem Kiosk an der Cosimastraße gestohlen. Der Täter habe zwischen 5.15 und 5.40 Uhr erst die Eingangstüre zu dem Kiosk und dann eine Schiebetüre zu einem Lagerraum aufgehebelt, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Ermittlungen hat die Polizei Hinweise darauf, wie der Täter aussah: Etwa 1,70 Meter groß und hager. Er trug Jeans und eine blau-weiß karrierte Wolljacke mit Kapuze und hatte eine schwarze Sporttasche mit weißer Aufschrift dabei. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.