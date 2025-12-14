Die Eisbachwelle lässt zwar weiterhin auf sich warten, aber eine andere Welle bekommen die Münchnerinnen und Münchner wieder zurück: Am Samstag, 20. Dezember, wird das Cosimawellenbad in Bogenhausen kurz vor Beginn der Weihnachtsferien wiedereröffnet.

Wegen einer Leckage im beliebten Wellenbecken war die zwischenzeitliche Sperrung des Cosimabads notwendig geworden, da Wasser in die darunter liegenden Technikräume eingedrungen war. Mittlerweile wurden nach Ablassen des Wassers alle undichten Stellen repariert. Nach der Grundreinigung stehen den Badegästen wieder alle Angebote zur Verfügung.