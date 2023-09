Am Samstag hat wieder der Corso Leopold begonnen. Das bedeutet zwei Tage lang Kultur, Spaß - und allerlei Information. Und allein der Andrang am ersten Tag zeigt, dass das Ganze sehr gut ankommt bei den Münchnerinnen und Münchnern.

Von Andreas Schubert

Kaum hat die Münchner Combo Los Jeles losgelegt, bildet sich auch schon eine große Menschentraube vor der kleinen Bühne auf der Leopoldstraße. Die Mischung aus Ska, Latin und Rock ist lustig, wuchtig und geht in die Beine. Da halten selbst ältere Frauen nicht ruhig.

An diesem Samstag hat um 16 Uhr wieder der Corso Leopold begonnen. Das bedeutet zwei Tage lang Kultur, Spaß und allerlei Information, zum Beispiel über Politik, nachhaltige Mobilität oder gesundes Leben.

Das heißt freilich nicht, dass es auf der Feiermeile zwischen Siegestor und Münchner Freiheit nur abstinent zugeht. Wer will, kann seine Bratwurst auch mit einem Caipirinha runterspülen, oder - natürlich - mit einem ganz normalen Hellen. Das kulinarische Angebot ist vielfältig, noch abwechslungsreicher aber ist das Kulturangebot. Mehr als 600 Künstlerinnen und Künstler treten auf zehn Bühnen auf. Und Andy Keck, Vorsitzender des Corso Leopold e.V. hat das Fest vorab schon als "Leuchtturm, der im Reigen mit anderen Festivals und Straßenfesten heraussticht" bezeichnet.

Das mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, aber allein der Andrang zeigte am Samstag, dass das Ganze sehr gut bei den Münchnerinnen und Münchnern ankommt. Alleine das Flanieren auf der sonst dicht befahrenen Leopoldstraße, wo der Begriff Corso in der Regel mit Autos verbunden ist, ist eine willkommene Abwechslung. Schon vor der offiziellen Eröffnung um 16 Uhr ist die Leopoldstraße ziemlich voll, eine Stunde später sind es auch die Biertische - kein Wunder bei hochsommerlicher Temperatur im September.

Detailansicht öffnen An diesem Wochenende rechnen die Veranstalter mit bis zu 250 000 Besuchern. (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Die Veranstalter haben in der Tat beim Programm ein gutes Händchen bewiesen: Am Siegestor läuft nostalgische und dennoch mitreißende Musik, für Kinder und Jugendliche gibt es ein kleines Fußballfeld, gleich ein paar Meter weiter können sie sich über Berufe informieren, etwa am Stand der Bundeswehr oder bei der Lufthansa.

Während der Corona-Pandemie musste der Corso Leopold zwei Jahre pausieren, dann gab es vergangenes Jahr eine Neuauflage. An diesem Samstag und Sonntag (geöffnet von 11 bis 20 Uhr) rechnen die Veranstalter mit bis zu 250 000 Besuchern. Wenn das Wetter weiter so mitspielt, dürfte das kein Problem sein.