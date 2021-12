Die neue Virusvariante Omikron verbreitet sich sehr schnell in München. Besonders die Personallage in den Krankenhäusern macht den Medizinern Sorge. So bereitet sich die Stadt nun vor.

Von Anna Hoben und Ekaterina Kel

Omikron ist längst angekommen. In der München Klinik etwa seien schon erste positive Fälle der neuen Virusvariante zugeordnet worden, berichtet Geschäftsführer Axel Fischer. Die Geschwindigkeit, mit der sich die neue Variante in der Stadt ausbreitet, ist enorm. Noch vor eineinhalb Wochen sprach das Gesundheitsreferat von 14 bekannten Verdachtsfällen. Das waren damals alles Reiserückkehrer aus Südafrika in Quarantäne. Fünf Tage später waren es schon 26 Verdachtsfälle. Am Montag kam dann die Nachricht vom Tropeninstitut des LMU-Klinikums: Forscher haben in Abwasserproben aus verschiedenen Standorten in München Spuren der neuen Variante gefunden. In der Woche vom 6. Dezember an habe man Omikron auf diese Weise nachweisen können. Die Verbreitung sei also schon "größer als bislang angenommen", sagte Andreas Wieser, der Leiter des Forschungsprojekts.