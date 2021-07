Von Anna Hoben und Ekaterina Kel

Es ist nicht lange her, da schien eine Corona-Impfung für Menschen ohne Priorisierung und gute Arzt-Beziehungen noch unerreichbar. Nur wenig später hat sich der Piks überspitzt formuliert zum Produkt von der Resterampe gewandelt. "Wir haben kein Problem mehr mit dem Stoff", sagte die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Stadtrats. Jetzt geht es eher darum, genügend Menschen zu finden, die sich impfen lassen. Man könne mittlerweile ohne Termin zum Impfzentrum in Riem fahren, sagt die Referentin. Und wer nicht hinfahren will, zu dem soll die Spritze eben kommen.