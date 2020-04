Das ist neu, und das ist hart. Rasem Baban kennt zwar das Gefühl, den Zoo für sich zu haben. Jeden Abend und jeden Morgen, vor und nach den Öffnungszeiten, läuft er an den Gehegen vorbei zur Arbeit oder nach Hause, quer durch den Tierpark. Was der Zoo-Chef aber nicht kennt, ist eine Situation wie am Mittwochmittag vergangener Woche. Er steht hinter den Bambuspflöcken am Elefantengehege, die blaue Hellabrunn-Jacke an, dazu eine blaue Jeans, die übliche Mitarbeiterkluft, die viele Tiere gut kennen und erkennen, blinzelt in die Sonne und betrachtet die Herde, die gemütlich vor sich hinwurschtelt. Sand werfen, Gegenstände beschnuppern oder herumtragen. Gajendra führt die Herde an und wirkt "sehr entspannt".