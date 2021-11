Eine Woche lang konnte Imenta Theodoridou ihre Tochter Dimitra nur auf dem Bildschirm eines Tablets sehen. Christoph Scholz (links, im weißen Kittel), Chefarzt der Frauenkliniken in Harlaching und Neuperlach, und Marcus Krüger, Chefarzt der Neonatologie in Harlaching und Schwabing, haben sie und ihr Frühchen im Krankenhaus betreut.

Eine Mutter erkrankt schwer an Covid-19 und muss beatmet werden. In der 29. Schwangerschaftswoche wird das Kind frühzeitig geholt, es wiegt 1,1 Kilo. Danach folgen Wochen voller Bangen.

Von Ekaterina Kel

Als sie aufwacht, herrscht erst einmal Verwirrung. Dann kommt die Sorge. Geht es meinem Kind gut? Wann kann ich es sehen? Das waren ihre ersten Gedanken nach dem Koma, erinnert sich Imenta Theodoridou. Die 36-Jährige hat sich Mitte September mit dem Coronavirus angesteckt, da war sie im siebten Monat schwanger. Das Virus hat sie innerhalb von Tagen so schwach gemacht, dass den Ärzten nichts anderes übrig blieb, als das Kind vorzeitig zu holen - unter Vollnarkose und mittels eines Kaiserschnitts, denn zu dem Zeitpunkt musste Theodoridou schon künstlich beatmet werden. Das Mädchen überlebte, die Mutter erholte sich. Nun will sie ihre Geschichte erzählen.

Sie war damals nicht gegen Corona geimpft, sagt die aus Griechenland stammende Mutter. "Corona kannten wir nur aus dem Fernsehen, das war alles so weit weg." Der Frauenarzt Christofer Marioglou sitzt neben ihr und übersetzt. Über das, was ihr passiert ist, kann die Frau mit den hellen langen Haaren am besten in ihrer Muttersprache reden.

Es war eines ihrer älteren Kinder, das Corona aus der Schule nach Hause brachte. Nacheinander haben es alle vier Kinder gehabt, ein paar Tage Fieber, dann war es wieder vorbei. Den Vater und die Mutter hat es schlimmer erwischt. Ihr Mann lag in Schwabing und bekam dort Sauerstoff, erzählt sie. Gleichzeitig kam sie selbst in die München Klinik in Harlaching. Auf Imenta Theodoridou galt es ganz besonders aufzupassen - schließlich versorgte ihr Körper noch ein anderes Lebewesen, das eigentlich noch nicht so richtig ausgereift war. Bis zum berechneten Entbindungstermin am 9. Dezember waren es noch fast zwei Monate. Doch Corona hat ihr und dem Baby keine Zeit mehr gelassen.

Ein Team aus 40 Medizinern kümmert sich um die Patientin

Die aggressive Delta-Variante griff die Plazenta an, die für die Versorgung des Babys zentral ist, und gleichzeitig auch die Lunge der Mutter, sodass sie selbst und das Kind nicht mehr genug Sauerstoff bekamen. Der Zustand der Patientin habe sich innerhalb von zwei Tagen so verschlechtert, dass sie intubiert werden musste, erinnert sich Christoph Scholz, Chefarzt der Frauenkliniken in Harlaching und Neuperlach. Zusammen mit Marcus Krüger, dem Chefarzt der Neonatologie in Harlaching und Schwabing, hat er Theodoridou betreut. Insgesamt beteiligte sich aber ein Team von etwa 40 hochqualifizierten Medizinern aus den verschiedensten Disziplinen wie Perinatologie, Neonatologie, Intensivmedizin, sagt Scholz. Nur dank der engen Zusammenarbeit schaffe man es, solch schwer erkrankte Mütter und ihre Frühchen zu retten.

"Es ist ein ständiges Abwägen, wann man das Kind herausholen muss", sagt Krüger. Mit jedem weiteren Tag reift das Baby im Bauch weiter heran, aber mit jedem weiteren Tag wird auch die Sauerstoffversorgung immer kritischer. Im Fall von Theodoridou war es am 21. September klar: Das Kind musste raus, sonst würde es nicht überleben. Mit einem Kaiserschnitt wurde das 1,1 Kilogramm leichte Geschöpf geboren. Die Mutter hat davon nichts mitbekommen, sie war im künstlichen Koma und wurde beatmet.

Etwa fünf solcher Fälle habe es seit Beginn der Pandemie in Harlaching gegeben, nochmal genauso viele in Schwabing, erzählt Krüger. Und bisher hätten es alle Kinder überlebt. Doch zu welchem Preis? Leider kämen nicht alle Frühchen unbeschadet da raus. Von Kollegen aus anderen Häusern habe Krüger auch schon von Fällen gehört, bei denen die Kinder ihr Leben als Waisen beginnen. Ihre Eltern seien, ohne die Kinder je gesehen zu haben, an Corona gestorben.

"Ich bin in Tränen ausgebrochen"

Zwölf Tage nach der Geburt bekam Theodoridou ihre kleine Tochter zum ersten Mal zu Gesicht. Sie weiß noch, wie überwältigt sie damals war. "Ich bin in Tränen ausgebrochen." Schon auf der Intensivstation haben ihr die Pfleger Fotos und Videos von ihrem Kind auf einem eigens angeschafften "Corona-Tablet" gezeigt. "Ich wusste, dass sie lebt. Aber ich wollte sie einfach in den Arm nehmen", sagt sie. Die ersten Wochen ihres Lebens konnten weder Vater noch Mutter für das Kind da sein. "Das zu wissen, trifft mich sehr", sagt Theodoridou. Auch die ganze Anmeldung beim Standesamt, das Eintragen des Namens, musste alles der Vater - selbst noch krank und vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen, um für die anderen Kinder zu sorgen - alleine erledigen. Dimitra lautet der Name des Mädchen, Mutter Erde. Seit Mitte November ist das kleine Geschöpf ohne schwere Folgeschäden nun zu Hause und die Familie vollzählig.

"Das Virus sprengt auseinander, was eigentlich zusammen gehört", sagt Scholz. Das Risiko, schwer zu erkranken, sei für Schwangere erhöht, das sei längst eindeutig klar. Die Mutter riskiere ohne Impfung nicht nur das eigene Leben, sondern auch das des ungeborenen Kindes. Nicht die Weitergabe des Virus an den Fötus sei die Gefahr, das passiere nur in ein bis drei Prozent der Fälle. Sondern die akute Unterversorgung des Kindes durch die angegriffene Plazenta und die schlechte Atmung. Auch die Rate für Fehlgeburten sei höher bei Covid-Infektionen. "Was mich so bedrückt: Das ist alles vermeidbar", sagt Scholz. Er hofft, dass sich mehr Schwangere gegen Corona impfen lassen. Noch sehe man in den Frauenkliniken viel zu wenige geimpfte Frauen, sagt der Chefarzt.

Als Theodoridou schwanger wurde, gab es noch keine Empfehlung von der Ständigen Impfkommission zur Corona-Impfung von Schwangeren. Die kam am selben Tag, an dem sie mit Corona ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Heute sei ihr klar, sagt die Mutter, dass sie ein Risiko eingegangen sei. "Das würde ich heute nicht mehr eingehen."