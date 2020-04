Rezepte, Übungen und Rätsel für den Corona-Alltag daheim. Heute: Joseph Peter vom Mangostin in Thalkirchen verrät sein Rezept für gebratenen Spargel mit Shiitakepilzen in Soja-Austernsoße-Glasur aus dem Wok.

Wer ihn ein bisschen kennt, weiß auch, wie sehr ihm der Umgang mit seinen Gästen jetzt abgeht: Joseph Peter ist nicht nur ein hervorragender Koch, sondern auch ein Gastgeber, der unter Menschen sein muss und Geschichten ohne Ende erzählen kann über die Gerichte und ihre Zutaten, die bei ihm auf den Tisch kommen. Aber jetzt ist das Mangostin in Thalkirchen verwaist, wie alle anderen Restaurants auch. Man kann zahlreiche asiatischen Spezialitäten der japanischen, thailändischen und chinesischen Küche mittags zwischen zwölf und 14 Uhr und abends zwischen 18 und 21 Uhr zwar abholen (abends werden sie auch geliefert). Aber das ist nicht nur für die Gäste, sondern auch für Joseph Peter natürlich nicht das Gleiche wie ein Abend im Restaurant.

Trotzdem versucht Peter, aus der Situation das Beste zu machen - und zu Hause saisonal zu kochen. "Wir haben gerade Spargelzeit, auch wenn es kaum jemand merkt", sagt er, "und Spargel ist eigentlich ein asiatisches Gewächs." Der berüchtigte Dosenspargel aus Formosa (Taiwan) war schließlich mal eine Delikatesse der späten Wirtschaftswunderjahre. Da bietet sich für die schnelle Küche ein thailändisches Gericht namens "Pat Nor Mai Farang Gap Hed Hom" an, wobei "Nor Mai Farang" in etwa bedeutet: "Bambus des weißen Mannes". Klingt recht poetisch, ist letztlich aber nichts anderes als im Wok gebratener Spargel mit Shiitakepilzen in Soja-Austernsoße-Glasur.

Zutaten für 4 Personen: 800 Gramm weißer Spargel, geschält, 400 Gramm grüner Spargel, geschält, 120 Gramm Shiitakepilze, von Stielen befreit und geviertelt, eine große Knoblauchzehe, gehackt, fünf Esslöffel Öl (Sonnenblumenöl oder ähnliches), acht Esslöffel Austernsoße, sechs Esslöffel helle thailändische Soja-Sauce, 100 Milliliter Geflügel- oder Gemüsebrühe, eine gute Prise weißer Pfeffer und eine gute Prise Zucker, ein gestrichener Teelöffel Speisestärke, mit Wasser angerührt, zum Sämigmachen.

Zubereitung: Pflanzenöl in den Wok (oder eine breite Pfanne) geben und den Knoblauch bei geringer Hitze leicht bräunen. Den Spargel etwa einen Zentimeter breit schräg schneiden und in die Pfanne geben. Die Pfanne auf das Maximum erhitzen, Pilze beimengen, sofort die Geflügel- oder Gemüsebrühe hinzugeben und das Ganze für 15 Sekunden kochen. Dann mit der Austernsoße und der hellen Sojasoße sogleich würzen, ebenso Zucker und Pfeffer einstreuen.

Sofort die angerührte Speisestärke in die Pfanne geben und gut durchrühren, oder schwenken. Wenn der Spargel gebraten ist, auf einer Platte oder in einer Schale anrichten und mit gedämpftem Reis servieren.