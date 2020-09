Von Jakob Wetzel

München zieht die Zügel wieder an, um das Coronavirus einzudämmen. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz bis Donnerstag nicht unter die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern sinken, soll von diesem Tag an im Bereich der Fußgängerzone in der Altstadt eine generelle Maskenpflicht gelten. "Egal ob ich gehe, stehe oder sitze: Ich muss Maske tragen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montag nach einer Sitzung des Krisenstabes der Stadt. Zum betroffenen Gebiet zählen neben der Fußgängerzone zwischen Stachus, Marienplatz und Odeonsplatz auch die Sendlinger Straße sowie der Viktualienmarkt.

Darüber hinaus will die Stadt die Zahl der Menschen begrenzen, die in der Stadt zusammenkommen. Bleibt es bei den hohen Werten, dürfen sich ab Donnerstag in der gesamten Stadt nur noch maximal fünf Personen treffen, egal ob privat in ihren Wohnungen, auf öffentlichen Plätzen oder in Gaststätten. Ausgenommen davon sind lediglich Familien, wenn alle in gerader Linie miteinander verwandt sind. Eine weitere Ausnahme gilt, wenn alle Beteiligten in maximal zwei Haushalten leben. Zwei befreundete Familien zum Beispiel dürfen also weiterhin zusammenkommen.

Private Feste dagegen müssen in kleinerem Rahmen stattfinden: Zu einer Hochzeits- oder Geburtstagsfeier etwa dürfen sich künftig nur noch maximal 25 Menschen in geschlossenen Räumen oder 50 Menschen im Freien treffen. Für professionell organisierte Veranstaltungen gelte das derzeit noch nicht, sagte Reiter: Denn anders als bei privaten Feiern hafte hier ein Veranstalter dafür, dass die Regeln eingehalten werden; zudem gebe es ein Hygiene-Konzept. In geschlossenen Räumen dürften sich deshalb hierzu wie bisher 100, im Freien 200 Menschen treffen. Jede diese neuen Regeln solle vorerst sieben Tage gelten, danach werde neu entschieden.

Grund für die Verschärfungen ist die in München zuletzt stark angestiegene Zahl der Corona-Neuinfektionen. Bereits am Freitag war die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt über die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner geklettert; Oberbürgermeister Reiter hatte daraufhin angekündigt, schärfere Maßnahmen zu treffen, sollte die Inzidenz über das Wochenende nicht wieder sinken. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 56,1.

Die Stadt reagiert damit auch auf das Verhalten vieler Münchnerinnen und Münchner am vergangenen Wochenende. Ursprünglich war für diesen Samstag der Beginn des 187. Münchner Oktoberfestes geplant gewesen; Wirte in der Innenstadt hatten daher zur "Wirtshaus-Wiesn" aufgerufen, im Einzelhandel erhielten Tracht-Träger Getränkegutscheine. An vielen Plätzen wie etwa dem Viktualienmarkt standen Menschen dicht gedrängt beisammen und tranken, viele von ihnen in Tracht. Bereits am Vormittag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von zum Teil "sehr verstörenden Bildern" gesprochen. Er habe das Wochenende mit sehr gemischten Gefühlen erlebt. Auf der einen Seite sei es schön, Lebensfreude und Brauchtum zu sehen. "Andererseits sind die Bilder am Viktualienmarkt und anderen Bereichen dann schon Anlass zu großer Sorge."

Münchens Oberbürgermeister Reiter sagte am Montag, nicht zuletzt wegen dieser Bilder und der "sicheren Einschätzung, dass dort keinerlei Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten wurden, jedenfalls an diversen öffentlichen Plätzen", müsse man nun die Regeln verschärfen. "Wir müssen alles tun, um Menschenansammlungen zu vermeiden." Besonders gelte das für Feiern.

Reiter appellierte zudem an die Münchnerinnen und Münchner, sich wieder stärker an die Infektionsschutzregeln zu halten. "Viele dieser Regeln galten bereits und wurden irgendwann als Normalität wahrgenommen", sagte er. Vor einem halben Jahr sei es normal gewesen, dass sich die Menschen, wenn sie an der Straße ein Sandwich kauften, in großen Abständen angestellt und Masken getragen hätten. "Das hat sich völlig aufgehört." Auch die übrigen Regeln, etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, müssten wieder stärker befolgt werden. "Wir müssen alles tun, um noch einschneidendere Regeln zu verhindern", sagte Reiter. "Ich möchte dringend und baldmöglichst nicht mehr der größte Hotspot der Bundesrepublik sein, was die Corona-Zahlen betrifft."