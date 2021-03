Nach einer gewissen Winterruhe steigt mit den Temperaturen offensichtlich auch die Feierlaune der Münchner Bürger wieder, und mit ihr steigt die Zahl der Polizeieinsätze gegen Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen.

Am Freitagabend räumte die Polizei den Wedekindplatz in Schwabing, nachdem dort etwa 500 Personen eng beieinander gestanden hatten, großteils ohne Mund-Nasen-Bedeckungen. In der Türkenstraße wurde eine Ansammlung von etwa 250 Frauen und Männern aufgelöst. Auch am Geschwister-Scholl-Platz und am Monopteros im Englischen Garten trafen die Beamten am späten Abend auf Ansammlungen, die mit der Regel "Ein Haushalt plus eine Person" nicht mehr zu erklären waren. Die Beamten schickten auch hier alle nach Hause.

Genauso wie am Gärtnerplatz, wo gegen Mitternacht noch immer um die 100 teils stark alkoholisierte Personen zusammenstanden. Die von den Räumungsaktionen Betroffenen seien "nicht immer sofort einsichtig" gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vielmehr sei "immer wieder eine intensive Kommunikation nötig" gewesen.