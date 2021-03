Coronavirus in München

Statt der angemeldeten 500 Teilnehmer kamen rund 1000 Menschen zu der Kundgebung in der Maximilianstraße. Die meisten trugen keine Schutzmasken und hielten sich nicht an die Abstandsregeln.

Von Heiner Effern

Die Polizei hat am frühen Samstagnachmittag in München eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgelöst. Für die Versammlung in der Maximilianstraße hatten die Veranstalter eine Genehmigung für 500 Teilnehmer. Nach ersten Schätzungen der Polizei seien aber etwa 1000 Kritiker der Corona-Beschränkungen erschienen, erklärte ein Sprecher.

Trotz Aufforderung hätten die Organisatoren nichts unternommen, um die Zahl der Teilnehmer zu reduzieren. Dazu habe der überwiegende Teil der Demonstranten keine Masken getragen und den vorgeschriebenen Hygiene-Abstand nicht eingehalten. Laut Einladung sollte die Versammlung um 13 Uhr beginnen, gut eine Stunde später wurde sie dann von der Polizei beendet.