Die Polizei rechnet auch an diesem Wochenende wieder mit vermehrten Verstößen gegen die verhängten Ausgangsbeschränkungen. Die angekündigten Lockerungen gälten erst ab Montag, den 20. April, betonte ein Sprecher des Münchner Präsidiums am Freitag. Man appelliere an die Bevölkerung, sich auch an diesem Wochenende noch an die geltenden Bestimmungen zu halten.

Am Donnerstag führte die Polizei mehr als 6000 Kontrollen durch, 145 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen wurden angezeigt. In Altperlach trafen die Beamten in der Nacht zum Freitag einen 22-Jährigen und einen 17 Jahre alten Schüler an, die sich in einem Hinterhof zu einem Trinkgelage verabredet hatten. Beide erhielten eine Anzeige.

Die Stadt meldete am Freitag 87 neue Corona-Fälle. Die Zahl der Infizierten ist damit insgesamt auf 5014 gestiegen. 2801 der Covid-19-Patienten sind wieder gesund, 87 sind gestorben.