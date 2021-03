Kommentar von Anna Hoben

Kommunalpolitiker sind beim Umgang mit der Corona-Pandemie nicht unbedingt zu beneiden. Sie haben kaum Gestaltungsmöglichkeiten und bekommen trotzdem den Frust der Menschen ab. Er habe keine Lust mehr, ständig in Sippenhaft genommen zu werden für Entscheidungen der bayerischen Staatsregierung, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwoch im Stadtrat.

Und wo er gerade schon mal dabei war, sich den Ärger von der Seele zu reden, konnte er sich auch einen Seitenhieb auf die Stadträtinnen und Stadträte nicht verkneifen, die den ganzen Vormittag verbissen über den Umgang mit der Corona-Pandemie debattiert hatten. Er finde es "äußerst unerfreulich, welches Bild wir als Münchner Stadtrat abgeben".

Ein paar sachliche Nachfragen gab es schon zum Bericht des Krisenstabschefs und ja, auch über ein paar Anträge wurde diskutiert. Den Großteil der Zeit kreisten die Lokalpolitiker allerdings um sich selbst. Sie machten sich gegenseitig Vorhaltungen, teils in scharfem Ton und mit heftiger Rhetorik, inhaltlich auf jeden Fall weit weg von konstruktiver Sacharbeit. Die Frage ist, wer den OB-Rüffel überhaupt mitbekam - ein Blick in den Tagungssaal zeigte, dass zu der Zeit so gut wie jeder und jede mit dem Handy beschäftigt war. Schließlich war da gerade die Nachricht reingekommen, dass die Kanzlerin den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz zur Schließung der Geschäfte an Gründonnerstag und Karsamstag ("Osterruhe") zurücknimmt. "Immerhin, wir sind nicht so peinlich wie die Bundesregierung", twitterte SPD-Fraktionschefin Anne Hübner.

Eine Reflexion, in der Selbstkritik anklang. Aber ein bisschen traurig schon auch, wenn das der neue Maßstab für Politik sein soll: nicht so peinlich zu sein. Das Vertrauen in die Politik ist nach den Masken-Affären in der Union, durch das schleppende Tempo beim Impfen und Testen, durch schlechte kommunikative Vermittlung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie nicht nur angeschlagen, sondern gefährlich bedroht.

Bei allem verständlichen Frust der Kommunalpolitiker - es wäre an ihnen, die wenigen Spielräume klug und kreativ zu nutzen, vor allem aber ihre größte Stärke: dass sie ihre Ohren nah an den Menschen haben und wissen, wo die Probleme liegen. Man hat am Mittwoch gut sehen können, dass auch viele Stadträte das sind, was neuerdings als "mütend" bezeichnet wird - müde und wütend. Zum Glück gab es dann auch noch einen würdevollen Moment: eine Schweigeminute zum Gedenken an die Todesopfer der Pandemie.