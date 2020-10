Von Bernd Kastner

Zum Bussi kommt die Bischöfin, als sie sinniert, was wohl bleiben könnte von Corona. Oder, anders gesagt, über welche Langzeitfolgen der Pandemie sie gar nicht so traurig wäre. Da malt sich Susanne Breit-Keßler mit gewisser Freude doch tatsächlich eine Art gesellschaftlichen Umsturz in München aus. Auch in ernsten Zeiten darf der Ernst nicht alles ersticken. Zuvor aber wägt sie Grundlegenderes, wenn sie an ihre Stadt denkt. Solidarität und Sündenböcke, Party und Denunziation, das Virus zwischen Jung und Alt. Es geht um Erfahrungen aus dem Corona-Jahr, um große Fragen und Wünsche in der zweiten Welle.