Brennpunkt der Pandemiebekämpfung: Am Klinikum Schwabing wurde der erste Corona-Fall in Deutschland behandelt.

Als das Coronavirus vor zwei Jahren in der Schwabinger Klinik ankam, wusste noch niemand, was genau das bedeuten würde. Was haben wir seitdem gelernt - und wie könnte es nun weitergehen? Ein Gespräch mit Ärzten, die von Anfang an dabei waren.