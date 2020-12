Eineinhalb Stunden musste eine Notärztin in München mit einem Schwerstkranken auf einen Platz in der Notaufnahme warten. Sie warnt: Die Überforderung des Gesundheitssystems ist näher, als viele glauben.

Von Bernd Kastner

Anja Zimmer erinnert sich noch gut, was ein Kollege zu ihr sagte, als sie ihren Dienst antrat: "Anja, wir sind jetzt in der Situation, vor der wir im Frühjahr Angst hatten." Anja Zimmer arbeitet als Notärztin, sie war also gewarnt, was in ihrer Nachtschicht kurz vor Weihnachten inmitten der zweiten Corona-Welle auf sie zukommen könnte. Und trotzdem sagt sie heute, gut eine Woche später: "Mich hat es erschüttert."