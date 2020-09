Von Stefan Simon

Die Wiesn ist ein unmögliches Fest, in diesem Jahr darf man das so sagen. Doch: "Hätte man sich vor einem Jahr etwas komplett Unglaubwürdiges ausdenken sollen, dann wäre man vielleicht auf diese Idee gekommen: Am ersten Wiesnsamstag wird über die gesamten 42 Hektar der Theresienwiese ein striktes Alkoholverbot verhängt, angeordnet vom Münchner Oberbürgermeister höchstpersönlich." So beginnt Franz Kotteders Text über den abgesagten Anzapf-Tag und den Beginn der Wirtshaus-Wiesn, der zusammenfällt mit den neuesten schlechten Nachrichten über den Stand der Corona-Infektionen in der Stadt.

Die Dystopie ist Wirklichkeit geworden, und das Vokabular der Infektiologen sitzt inzwischen fast so gut wie all die Wiesnlieder, die nun nicht gespielt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Freitag eine kritische Höhe erreicht, die die Stadt zum Handeln zwingt. Eltern, die nun vielleicht beim Lesen scharf einatmen, können beruhigt sein: Schulen und Kitas bleiben offen, fürs Erste zumindest. Aber wenn sich die Zahlen übers Wochenende nicht bessern, könnte es zu neuen Kontaktbeschränkungen kommen.

Man kann einerseits froh sein, dass das Oktoberfest abgesagt ist und nicht zur Corona-Party wird. Andererseits: Viele werden es vermissen. Für die haben wir ein paar Dinge zusammengestellt, um die Sehnsucht zu lindern: Tipps, Rezepte, Quizze, eine Soundmachine, Lesestoff natürlich - und ein Wiesn-Barometer, das zeigt, wie es anderen ohne Oktoberfest geht. Als Ansager beim Fahrgeschäft müsste man nun rufen: Auf geht's, dabei sein! Kommen Sie, klicken Sie! Auf eine friedliche digitale Wiesn!

DER TAG IN MÜNCHEN

Mit dem Bus in die Berge Grüne und SPD wollen an Wochenenden Fahrten für Ausflügler ermöglichen - doch das könnte unbequem werden. Zum Artikel

Zu viel dritte Liga? 1860 München, Bayern München II, SpVgg Unterhaching und Türkgücü: In der dritten Fußball-Liga treten gleich vier Münchner Vereine an. Bietet die Stadt genug Raum, damit sich alle entfalten können? Zum Artikel

Nachwuchs bei den roten Pandabären Zwei Monate alt ist das Bärenkind. Erst jetzt konnte ein Tierarzt es das erste Mal untersuchen und feststellen - es ist ein Junge. Der Name muss, so hat es der Tierpark Hellabrunn bestimmt, mit einem "U" anfangen. Zum Artikel

CSU will "Landshut" nach München holen Das Entführungsflugzeug soll nach den Vorstellungen der Münchner CSU auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens in Riem aufgestellt werden. Dort war es vor 50 Jahren getauft worden. Zum Artikel

