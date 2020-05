Erst beim zweiten Blick fällt auf, dass es keine ganz normalen, seligen Frühlingstage sind in der Stadt. Dass da ein Gitter um den gut besuchten Biergarten im Viktualienmarkt ist, wo die Leute auf Wirtshausstühlen sitzen statt auf Bänken, dass in den Geschäftseingängen Desinfektionsmittelspender stehen und dass die Bedienung, die Cappuccino zu den in die Sonne blinzelnden Cafégästen bringt, Mundschutz trägt. Aber auf einen flüchtigen ersten Blick ließe sich denken, es wäre alles beim Alten an einem schönen Tag, so wunderschön, wie er in München sein kann.

David Muallem freut sich, auf der Terrasse des Blitz Restaurants an der Isar wieder ein Bier trinken zu können. Aber Muallem verantwortet nicht das Blitz Restaurant und Bar auf der Museumsinsel, sondern den dazugehörigen Club, den Blitz Club mit der besten Musikanlage des ganzen Landes. Und für den gibt es keine Perspektive. Die offenen Terrassen schließen diese Woche um 20 Uhr, nächste Woche ist für die Restaurants um 22 Uhr Schluss. Die Nächte, die Muallem vor Corona mit Leben gefüllt hat, bleiben still.

DJs bucht er nun keine mehr. Alle Hände voll zu tun hat er trotzdem. Mit Home-Schooling, wie viele Eltern. Und dann sind da Anträge, Formulare, Regelungen, die für einen gesunden Betrieb keine Bedeutung haben, aber jetzt Woche für Woche das Überleben sichern. "Ich fühle mich, als würde ich bei einer Bank arbeiten", sagt Muallem. "Meine Aufgabe ist es, ein junges Unternehmen gesund durch den Sturm zu bringen."

Vor wenigen Tagen erst hätte der Club sein dreijähriges Bestehen gefeiert. "Unsere laufenden Hauptkosten sind noch Kredite, die wir zu bedienen haben", sagt Muallem. "Und dass wir einen befristeten Vertrag haben ist etwas, was man nicht ignorieren kann." So bleibt auch nur eine befristete Zeit, um geplante und ungeplante Schulden bedienen zu können.

Das ist die wirtschaftliche Seite. "Die emotionale Seite ist: Man weiß nicht, wann man wieder aufmachen kann. Ich habe nicht einmal einen Bescheid bekommen, dass ich nicht mehr öffnen darf", sagt Muallem. Wie seine Kollegen erfährt er Neuigkeiten aus den Medien. "Ich würde mir wünschen, dass da von der Politik mehr kommt. Dass man ernster genommen wird. Ich glaube wirklich, dass Musik und Tanzen ein Grundbedürfnis der Menschen sind."

"Streaming kann das soziale Miteinander nicht kompensieren."

Um die 50 Clubs gibt es in München. Dazu kommen noch mehr Bars, in denen sich auf engem Raum am Tresen gedrängt wird, wo getanzt wird und geflirtet, wo sich Freunde trunken um den Hals fallen und zwei gerade noch Fremde in der Ecke knutschen. Betriebe, die davon leben, Leute zusammenzubringen, Menschen glücklich zu machen, ihnen Gemeinschaftserlebnisse zu bescheren oder sie in Ekstase zu versetzen. Nichts davon ist gerade möglich oder auch nur in greifbarer Nähe, natürlich nicht. Die Ausgelassenheit losgelöster Nächte fehlt vielen - systemrelevant ist sie nicht. Tanzen mit Maske und Abstand, das würde höchstens zur einmaligen Kunstperformance taugen.

"Streaming kann das soziale Miteinander nicht kompensieren", sagt Benjamin Röder. Er betreibt die Bar Charlie unter dem gleichnamigen Restaurant in Giesing. Nur samstags war sie geöffnet, aufwendig betrieben mit internationalen Bookings. "Bis diese Art von Betrieb wieder aufgenommen wird, wird es sehr lange dauern", sagt Röder, der aus der Kunstszene zur Musikszene gekommen ist. "Ich denke, dass die Krise die Clublandschaft nachhaltig beeinflussen wird." Er glaubt schlicht nicht, dass es sich nach der Krise noch jemand leisten kann, internationale Künstler für eine Nacht einzufliegen und unterzubringen. Was wiederum, um es positiv zu sehen, die lokale Szene stärken würde.

"Wir haben uns keinen Zeitpunkt gesetzt, wann wir kapitulieren", sagt der Betreiber. Aber wir können das nicht ewig allein stemmen. Wir müssen auch davon leben. Ich bin jetzt einfach arbeitslos geworden." Auf unbestimmte Zeit zum Nichtstun verdammt sein und zusehen zu müssen, wie unverschuldet sämtliche Rücklagen verrinnen, das schmerzt.

Wobei die meisten Betreiber durchaus etwas tun. Viele produzieren Livestreams, um nicht vergessen zu werden und um DJs eine Bühne zu geben. Das "Contact Festival", das dieses Jahr ausfallen muss, vertreibt jetzt Masken. Manche Gastronomen stellen ihre Räume Künstlern zur Verfügung. Und viele setzen jetzt auf Crowdfunding, auf Spenden von Gästen, um weiter über die Runden zu kommen.