Feinkostläden bangen wegen der Corona-Krise um Waren aus Italien. Der Lieferverkehr staut sich an der Grenze zu Österreich - die Nachfrage in München steigt währenddessen.

Dass München den Namen "nördlichste Stadt Italiens" trägt, hat einen Grund: Die Münchner lieben die italienische Lebensart - zu der auch die italienischen Spezialitäten gehören. Doch angesichts der Corona-Pandemie wird es für italienische Lieferanten immer schwerer, ihre Waren über die Grenze zu bringen. Vor allem kleinere Geschäfte haben sich in München auf italienische Feinkost spezialisiert. Was kommt bei ihnen noch an?

Valentina Bekech vom Feinkostladen Casa Italia an der Westenriederstraße ist besorgt. Die Kunden kämen zwar noch unverändert in das Feinkostgeschäft, aber sie habe bereits die Meldung bekommen, dass Lastwagen ihrer Lieferanten an der Grenze aufgehalten wurden. "Schinken, Salami, alles steht am Brenner ", sagt die Inhaberin. Dennoch bräuchten sich die Münchner zunächst keine Sorgen machen, sagt Beckech. Man habe im Casa Italia Vorkehrungen getroffen und Parmesan, Parmaschinken und Pasta auf Vorrat eingekauft. Der Bedarf sei also für die kommenden Tage erst einmal gedeckt.

Ein anderer Händler, der seinen Namen im Zusammenhang mit Corona nicht in der Zeitung lesen will, und der einen Markt für italienische Lebensmittel und Weine im Münchner Norden betreibt, erzählt, dass seine Lastwagen bisher noch gut durchgekommen seien. Für Läden, die ihre Lieferungen von Logistikern bekämen, sehe es jedoch schlecht aus. Die Lage ist auch bei ihm angespannt. "Meine Fahrer sagen mir schon: Fahren und Lebensmittel holen, schön und gut, aber wo sollen wir unterwegs selbst was essen?"

Aktuell gestattet Österreich Durchfahrtsverkehr, wenn man nachweisen kann, dass man gesund ist. Das heißt: Lkw-Fahrer stehen in langen Schlangen vor Kontrollen und dürfen, falls sie auf die Autobahn können, nicht mehr halten. Toilettengänge und Pausen sind ausgeschlossen. An das Einhalten der vorgeschriebenen Lenkzeiten, also die maximale Fahrtzeit eines Fernfahrers, bevor er eine Pause machen muss, ist nicht mehr zu denken.

Aktuell hält der Verkäufer aus dem Norden die Versorgung mit Lebensmitteln für sicher. Das hänge aber natürlich davon ab, wie viel neue Ware in Italien überhaupt produziert werde. Denn wo keine Ware, da kein Transport. Valentina Bekech von Casa Italia erhielt erst vor kurzem eine E-Mail von einem ihrer Lieferanten, der Steinpilze und Trüffel verkauft. Darin beteuere der kleine Familienbetrieb, dass sich bislang keiner der Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt habe. Man möge bitte weiterhin bestellen. "Da kriegt man Gänsehaut, schließlich geht es um deren Existenz", sagt Bekech.

Mimmo Di Lecce vom Gusto Italiano in der Einkaufspassage Fünf Höfe kann von keinen Einschränkungen berichten. "Vielleicht liegt es daran, dass wir Waren von unserem Zwischenhändler bekommen", erzählt er. "Der hat wohl schon vorgesorgt." Engpässe, was italienische Lebensmittel angeht, sieht er nicht. "Unser Kühlraum ist voll, unsere Theke ist voll", sagt er. Kunden kauften vielleicht die ein- oder andere Flasche Olivenöl mehr, doch von Hamsterkäufen könne keine Rede sein. Kein Wunder, schließlich verkaufe man Feinkost.

Den Münchnern wird vorerst also der geliebte Parmaschinken nicht ausgehen. Allerdings gibt es gerade nicht wenige Besorgte, die auf Vorrat einkaufen. "Nicht nur Restaurants bunkern Lebensmittel, auch Krankenhäuser decken sich ein", sagt der Feinkosthändler aus dem Norden. Dramatisieren wolle er die Situation aber nicht. Dennoch gehe er auf Nummer sicher und hat Mitarbeiter auf Fieber getestet. Zwei habe er am Freitag bereits nach Hause geschickt.