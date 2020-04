Marcus Radecker wird sich immer daran erinnern, was er an seinem 50. Geburtstag gemacht hat. Er will am Dienstag 42,195 Kilometer laufen.

Manche klettern auf den Mount Everest, andere machen einen Tauchkurs, viele rennen sich auf langen Strecken die Midlife Crisis aus den Kleidern. Marcus Radecker, noch 49, fing vor elf Jahren an, Marathon zu laufen. Vor fünf Jahren, er hatte 15 Läufe hinter sich, setzte er sich ein Ziel: Bis zu seinem 50. Geburtstag wolle er 50 Marathons laufen. Nun wird er 50. Radecker hat Business Administration in Mexiko studiert und arbeitet für das Mobilfunkunternehmen Telefónica.

SZ: Am Dienstag werden Sie 50, und an diesem Tag werden Sie Ihren 50. Marathon laufen. Nicht in Israel, wie geplant, sondern in München.

Marcus Radecker: Ich wollte Ende März zwei Marathons laufen, meinen 50. in Jerusalem und meinen 51. beim Palästina-Marathon in Bethlehem. Aber dann kam Corona dazwischen. Meine Alternativen, der Deutsche-Weinstraße-Marathon und drei mögliche Läufe in den Niederlanden, wurden dann ebenfalls abgesagt.

Und jetzt müssen Sie daheim laufen.

Ja, ich laufe an meinem Geburtstag - dadurch werde ich mich immer daran erinnern, was ich an meinem Fünfzigsten getan habe. Es geht schon in der Früh los ...

... wann und wo starten Sie?

Um sechs Uhr in Trudering, wo wir wohnen. Ich laufe dann bis zum Friedensengel an der Prinzregentenstraße, die Isar runter bis zum Flaucher, zurück über das Deutsche Museum bis nach Unterföhring, anschließend nach Haidhausen und über die Prinzregentenstraße wieder nach Trudering.

Sind Sie ganz alleine?

Ich laufe alleine, aber ich habe einige Freunde angeschrieben; vielleicht kommen sie an die Strecke oder laufen ein paar Kilometer mit mir zusammen. Mit mindestens eineinhalb Metern Abstand natürlich. Und meine Frau wird an die Strecke kommen und mir Wasser bringen oder mich zuhause empfangen.

Wie lange werden Sie unterwegs sein?

Fünfeinhalb bis sechs Stunden, denke ich.

Sie sind, nun ja ...

(lacht) ... etwas langsam, ich weiß. Ein Weltrekord wird es jedenfalls nicht (dieser liegt bei zwei Stunden, Anm. d. Red.). Ich bin nur ein paar Mal unter vier Stunden gelaufen: meine Bestzeit liegt bei drei Stunden und 58 Minuten. Ich bin nicht der Schnellste und nicht der Dünnste, ich bleibe schon mal stehen und mache Fotos. Ich will es genießen. Ich bin eine normale Person, die das als Hobby macht. Und solange ich bei einem Marathon meine Gesundheit nicht gefährde, am Ziel ankomme und nicht Letzter werde, ist alles gut.

Letzter zu werden könnte doch auch ein Ziel sein.

Beim Marathon in Rotterdam wird der Letzte gefeiert. Er bekommt vom Bürgermeister einen Strauß Blumen, die Leute werfen Konfetti und das wird im Fernsehen gezeigt. Vielleicht nehme ich mir das doch mal vor. In Spanien bin ich einmal angekommen, als das Ziel schon geschlossen war. Die Medaille habe ich mir dann von einem der Organisatoren geholt.

Ihre Frau hat uns verraten, dass Sie im Ziel immer ein alkoholfreies Bier trinken.

Manchmal. Ich habe aber auch schon auf der Strecke Bier getrunken.

Erzählen Sie.

Ich bin bei einem Biermarathon in Belgien mitgelaufen. Da gab es auf dem Weg 16 Bierverkostungen. Und man ist verkleidet gelaufen. Ich habe mit meinem spanischen Kollegen Adolfo mitgemacht. Er war Axl Rose im Real-Madrid-Trikot und ich war Slash ...

... mit Zylinder?

Ja. Und eine Perücke trug ich auch. Auf der Marathonstrecke gab es mehrere Guns-n'-Roses-Fans, die uns zujubelten.

Sie laufen Marathon aber schon wegen der Gesundheit, oder?

Ja. Und als Ausgleich. Und die Reisen sind interessant. Als Tourist sieht man die Städte nicht wie als Marathonläufer; da kommt man in entlegene Ecken. Ich war dreimal beim Marathon in Mexiko City, wo ich aufgewachsen bin. Ich war in Prag, Lüttich, Wien, Istanbul und Luxemburg. Dort ist auch mein Sohn mitgelaufen. Er war damals 15 und hat den Halbmarathon gemacht. Die Stimmung bei den Läufen ist einfach schön - das Publikum feuert einen mit Zurufen an.

Wie geht es jetzt weiter? 100 Marathons bis zum 100. Geburtstag?

Es werden wahrscheinlich 100 bis zum 65. Geburtstag, unter ihnen alle sechs Majors, also Boston, New York, Chicago, Berlin, London und Tokio. An meinem 55. Geburtstag, am 21. April 2025, ist der Boston Marathon. Bis zur Qualifikation für diesen Marathon müssen sich das Gewicht und die Laufzeit wesentlich verbessern.

Vielen Dank für das ...

... halt, eins will ich noch los werden.

Bitte.

Damit nicht der Shitstorm los geht nach dem Motto: Der Depp geht in Corona- Zeiten raus und läuft Marathon. Ich bin für die Ausgangsbeschränkungen, und ich respektiere die Maßnahmen sehr. Deutschland und Bayern sind hoffentlich auf dem richtigen Weg. Ich befolge die Regeln auch bei meinem Marathon am Dienstag.