Jede Woche fallen in der München Klinik etwa 200 Mitarbeiter aus, weil sie sich mit dem Virus angesteckt haben und in Quarantäne sind.

Von Nicole Graner

Die Corona-Zahlen steigen wieder. Die Belegung der Intensivstationen in den Krankenhäusern der München Klinik bleibt jedoch bisher konstant. Was dem Geschäftsführer der München Klinik, Axel Fischer, "große Sorgen" bereitet, sind aber die enormen Personalausfälle. Es fehlten derzeit jede Woche knapp 200 Mitarbeiter. "Das ist eine echt schwierige Situation". Und die Spitze sei noch nicht erreicht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stecken sich laut München Klinik vor allem im privaten Umfeld an. Dann geht es in Quarantäne und sie fehlen, bis der PCR-Test negativ ist, in der Patientenversorgung. Und in den Krankenhäusern fehlten auch Mitarbeiter, die ihre "positiv getesteten Kinder zuhause" betreuen müssen.

Im Bereich der Ärzteschaft und bei den Pflegefachkräften könne man noch ausgleichen, weil diese Abteilungen personell doch größer aufgestellt seien beziehungsweise mal temporär einfach weniger Betten betrieben werden könnten, sagt Geschäftsführer Axel Fischer. Problematisch sei es aber in allen Bereichen, die das Krankenhaus generell am Laufen halten würden und die solche Möglichkeiten nicht hätten.

Fischer greift nur zwei Beispiele heraus. Da seien zum einen die Labore, die an ihre Kapazitätsgrenzen stießen. Zum anderen aber auch die sogenannte Sterilgutaufbereitung. In diesem Bereich wird dafür gesorgt, dass das Operationsbesteck absolut keimfrei aufbereitet wird. Diese Arbeit sei ein "langwieriger und mehrstufiger Prozess". Operationen können aber nicht durchgeführt werden, wenn es zu wenig aufbereitetes Operationsbesteck gibt.

In diesen Bereichen sind wir "zeitweise doch etwas dünn aufgestellt", sagt Fischer. Dennoch würden alle Patienten versorgt. Keine Abteilung sei bis jetzt geschlossen worden. Auch elektive, also planbare Eingriffe, sind aktuell möglich. Wie während der ganzen Corona-Zeit schon, würden jetzt in der München Klinik "nur die Operationen verschoben, die auch wirklich zu verschieben sind".

Und der Geschäftsführer betont erneut, dass er sich "wirklich große Sorgen" darüber mache, wie es weitergeht, wenn die Infektionszahlen weiter steigen. Zwei Jahre Corona seien einfach eine große Herausforderung. "Denn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt er, "gehen sowieso schon am Stock."