Inzidenz steigt in München wieder über 100er-Marke

Am Montag meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 101,1. Die aktuellen Corona-Zahlen zur Stadt.

Von Thomas Schmidt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist erneut über 100 gestiegen: Am Montag meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 101,1. Auf die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen hat das freilich keinen Einfluss, diese richten sich nach der bayerischen "Krankenhaus-Ampel" als Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems - und diese steht weiterhin auf Grün. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in München insgesamt 85 266 Corona-Infektionen bestätigt.

1317 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Impfquote bezogen auf die Gesamtbevölkerung liegt bei 63,3 Prozent Erst- und 59,2 Prozent Zweitimpfungen.