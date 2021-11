Wie kommt München durch den zweiten Corona-Winter? Wer an diesem Montag auf die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt blickt, dürfte beunruhigt sein, sie liegt dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge bei 334,7. Am Wochenende hatte sich der Wert für München verdoppelt. Zu der Frage, wie es der Stadt in dieser vierten Welle geht, hat sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Rahmen eines Gesprächs im Münchner Presseclub geäußert - mit deutlichen Worten: "Nicht einmal die schlimmsten Pessimisten hätten sich diese Zahlen vorstellen können."

Wie ernst die Lage in München ist, hat sich erst in den vergangenen Wochen so richtig gezeigt, auch weil die Stadt nicht mit dem Zählen und Melden der positiven Corona-Fälle hinterher kam. Das hat die Statistik deutlich verzerrt. Inzwischen machen sich die hohen Fallzahlen vor allem in den Kliniken bemerkbar. In Freising ist die Situation so dramatisch, dass Schwerkranke kürzlich nach Italien verlegt werden mussten, um ordentlich behandelt werden zu können.

Auch in München ist die Lage angespannt, wie Reiter im Presseclub bestätigt. "Hier geht es täglich um Leben und Tod", sagte der Oberbürgermeister. Jeden Tag stelle sich die Frage: Wer kann noch behandelt werden, wie viele Betten gibt es noch? "Das sind Themen, mit denen habe ich mich vor ein paar Monaten noch nicht befasst", so Reiter. Damals sei es beispielsweise noch um die Absage von Veranstaltungen gegangen - eine Kleinigkeit im Vergleich zur heutigen Situation.

Was in München schon geholfen hat, ist Reiter zufolge die neuerliche Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern. "Am heutigen Tag gibt es 455 Intensivbetten in München, vor fünf Tagen waren es noch 380", erklärte der Oberbürgermeister. Der Katastrophenfall ermögliche eine Belegungssteuerung, "das heißt, man kann andere Krankenhäuser dazu bringen, Intensivkapazitäten zu schaffen". Allerdings: Von den nun 455 vorhandenen Intensivbetten in den Münchner Kliniken sind Reiter zufolge an diesem Montag bereits 422 belegt. Anders ausgedrückt: Ohne den Katastrophenfall würden in München schon mehr als 40 Betten fehlen.

Ob man in dieser Lage überhaupt einen Christkindlmarkt veranstalten kann, auch das ist eine Frage, die im Presseclub gestellt wurde. Darüber soll am Dienstag der Krisenstab der Stadt beraten, sagte Reiter. In jedem Fall müssten alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden, um die Pandemie wieder einzudämmen.