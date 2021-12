Wegen der großen Nachfrage weitet das Impfzentrum in Riem seine Öffnungszeiten aus. Die Grünen fordern eine schnelle Vorbereitung für Impfaktionen an den Schulen.

Von sofort an gibt es neue Corona-Impftermine in der Stadt. Grund sind erweiterte Öffnungszeiten. Im Impfzentrum in Riem gibt es von dieser Woche an die Impfung wieder täglich, also auch donnerstags und freitags, außerdem werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums am Marienplatz im ehemaligen Sport Münzinger von Donnerstag an um zwei Stunden bis 19.45 Uhr verlängert.

Mit der Ausweitung der Öffnungszeiten steige die Kapazität des Impfzentrums Riem inklusive aller Außenstellen und mobilen Impfaktionen auf bis zu 30 000 Impfungen pro Woche, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsreferats. Über das Impfportal Bayimco unter www.impfzentren.bayern würden Termine nach und nach freigeschaltet. Im Impfzentrum Riem seien nach wie vor auch Impfungen ohne Termin möglich, eine Terminvereinbarung wird lediglich empfohlen. Es kann dann allerdings zu Wartezeiten kommen.

Die Corona-Schutzimpfungen sind nach wie vor sehr beliebt. In der vergangenen Woche hat die Stadt München insgesamt mehr als 23800 Personen geimpft. Das waren fast 6000 Impfungen mehr als vor drei Wochen. Darin enthalten sind sowohl Erst-, Zweit- als auch Drittimpfungen. Beinahe die Hälfte der Impfungen fand in Riem statt, bei den Impfstellen in Pasing, auf der Theresienwiese, am Marienplatz und im Kreisverwaltungsreferat waren es mehr als 8800 Impfungen, bei den mobilen Impfaktionen etwa 3400.

Die Fraktion Die Grünen/Rosa Liste fordert die Stadt nun auf, noch vor den Weihnachtsferien Impfaktionen an Münchens Schulen zu organisieren. Dabei sollen Kinder von fünf Jahren an einbezogen werden, da der speziell für Kinder portionierte Impfstoff von Biontech/Pfizer von 13. Dezember an ausgeliefert werden soll. Laut dem Antrag der Fraktion soll der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sich diesbezüglich schnellstmöglich an den Freistaat wenden.

Gerade unter den Fünf- bis Elfjährigen seien die Inzidenzen höher als in den meisten anderen Altersgruppen, viele Eltern wünschten sich dringend eine Impfmöglichkeit für ihre Kinder, sagt Hannah Gerstenkorn, Gesundheitsexpertin der Fraktion und selbst Ärztin. Die Stadt solle also "rasch handeln": "Wir schlagen vor, dies an den Schulen zu tun, wo viele Menschen zentral erreicht werden können. So könnte ein Teil der Kinder inmitten der vierten Welle zumindest einen gewissen Schutz gegen das Virus aufbauen."