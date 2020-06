So könnte es auch bald im Münchner Tropeninstitut aussehen: Einem Probanden in Tübingen wird der Impfstoff der Firma Curevac injiziert.

Am Münchner Tropeninstitut sollen 30 Probanden an einer klinischen Studie zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus teilnehmen. Über die Verträglichkeit der Impfung und was die Forscher gegen Virus-Mutationen tun wollen.