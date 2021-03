Von Ekaterina Kel

Nach dreieinhalb Tagen verordneter Pause geht es nun weiter: Die städtischen Impfteams in München haben das Impfen gegen das Coronavirus mit dem Vakzin von Astra Zeneca am Freitag wieder aufgenommen. Nach der Entscheidung der europäischen Arzneimittel-Agentur EMA, den Impfstoff des Herstellers weiter zu verwenden, würden die zunächst abgesagten Impftermine nun wieder neu vergeben, so das Gesundheitsreferat. Danach erhalten die Betroffenen vom System automatisch eine neue Einladung.

Am Montag hatte das Bundesgesundheitsministerium die Impfungen mit Astra Zeneca gestoppt, weil ein Zusammenhang mit sehr selten beobachteten Hirnvenenthrombosen vermutet wurde. Die EMA konnte nach einer Überprüfung keine Hinweise auf eine Häufung von Thrombosen feststellen, hält aber eine Warnung für dieses sehr niedrige Risiko trotzdem für angebracht.

Für das Personal an Grund-, Sonder- und Förderschulen sowie Kitas gibt es nun auch wieder Sicherheit: Ab Freitag, 26. März, sollen sie im Isar-Klinikum an der Sonnenstraße geimpft werden. Ursprünglich war der Start bereits für den kommenden Montag angekündigt. Jedoch musste er wegen des Astra-Zeneca-Stopps um vier Tage verschoben werden. Anmeldungen sind ab Dienstag möglich.

Ein entsprechendes Info-Schreiben an die Gruppe der insgesamt 30 000 Berechtigten werde am Freitag versandt, so das Gesundheitsreferat. Bisher erhielten in München rund 14 800 Menschen die Erstimpfung mit Astra Zeneca in Riem, zusätzlich gingen rund 6100 Impfdosen des Vakzins an die Kliniken der Stadt.